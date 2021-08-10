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Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:10

Başhekim Kaya, servis sorumluluları ile bir araya geldi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başhekim Kaya, servis sorumluluları ile bir araya geldi

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi  olan Dr.Ögr.Üyesi Ahmet Kaya servis sorumluluları ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da, geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm tarafından yapılan değişiklikler sonucunda Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bedri Caner Kaya devrederken Dr.Ögr.Üyesi Ahmet Kaya ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi oldu.

Göreve yeni başlayan Kaya; servis birim sorumluları ile tanışarak, işleyiş, talep ve gelişebilecek aksaklıkların yönetime iletilmesi hususunda iletişim eksikliği yaşanmaması ve doğrudan iletişime geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı soru cevap şeklinde devam ettikten sonra sona erdi.

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Başhekim Kaya, servis sorumluluları ile bir araya geldi
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