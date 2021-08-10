Başkandan çağrı: Yangınlar kontrol altında manipülasyonlara destek vermeyin!

Muğla Seydikemer'de devam eden yangınlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu Gölbent, İzzettin, Karaköy ve Girmeler Mahallerinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Manipülasyonlara destek vermeyin çağrısı yapan Başkan Otgöz, "Gölbent, İzzettin, Karaköy ve Girmeler Mahallerimizde meydana gelen yangınlar, Orman İşletme arazözleri, İtfaiye ekipleri, Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları ve hava desteği ile beraber kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgelerimizde soğutma çalışmaları devam etmektedir. Lütfen Kaymakamlığımız veya Belediyemiz harici yapılan açıklamalara riayet etmeyin, manipülasyonlara destek vermeyin."