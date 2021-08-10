Berber ve ekibinden alkışlanacak hareket! Bugüne kadar 10 bin çocuğu ücretsiz tıraş ettiler





Bizim hayat felsefemiz de bu yönde. Sömestır ve yaz tatillerinde karnelerinde takdir ve teşekkür alan bütün öğrencileri ücretsiz tıraş etmek gibi projemiz var ki bunu beş yıldır uyguluyoruz. Son dönemde pandemiden dolayı uygulayamıyoruz ama devam etmeye başladık. Ücretsiz tıraş ettiğimiz bir sürü çocuk şimdi iş güç sahibi olup bir de tıraşa geldikleri zaman hem onlar hem de biz çok mutlu oluyoruz.