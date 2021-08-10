Berber ve ekibinden alkışlanacak hareket! Bugüne kadar 10 bin çocuğu ücretsiz tıraş ettiler

Berberliğe çıraklıktan başlayan Ali Yıldız, daha sonra ustalaşarak kendi iş yerini açtı. Yanında çalışan bir çok kişiye de iş imkanı sağlayan Yıldız, ekibiyle birlikte berberi olmayan köylere düzenli olarak gidip, köy okullarındaki çocuklar, sokakta yaşayan kimsesiz çocuklar başta olmak üzere yaklaşık 10 bin kişiyi bugüne kadar ücretsiz olarak tıraş etti. 5 yıldır uyguladıkları ancak pandemi nedeniyle bir süre ara verilen projeyi yeniden hayata geçiren Yıldız, çocukları tıraş ettikçe mutlu olduğunu söyledi.
'DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTERSEN ÖNCE ÇOCUKLARDAN BAŞLA'
Dünyayı değiştirmek istersen önce çocuklardan başla düsturuyla hareket ettiklerini belirten Ali Yıldız, "Aslında bizim bir hayat amacımız var. Berber ve kuaför olmayan köylere düzenli olarak gidip onların saçlarını taramak, kesmek, kuaförle ile tanıştırmak.
Bunun yanında engelliler okulu, kimsesizler okulu, sokak çocukları, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlarımızı tıraş ediyoruz. İnsanları güzelleştiriyoruz ve sanatımızı onlarla tanıştırıyoruz. Bir yerlerde bir yazı okumuştum; 'Allah'ın size vermiş olduğu yeteneği insanlar için kullanmıyorsanız o yetenek hiçbir şeydir'.
Bizim hayat felsefemiz de bu yönde. Sömestır ve yaz tatillerinde karnelerinde takdir ve teşekkür alan bütün öğrencileri ücretsiz tıraş etmek gibi projemiz var ki bunu beş yıldır uyguluyoruz. Son dönemde pandemiden dolayı uygulayamıyoruz ama devam etmeye başladık. Ücretsiz tıraş ettiğimiz bir sürü çocuk şimdi iş güç sahibi olup bir de tıraşa geldikleri zaman hem onlar hem de biz çok mutlu oluyoruz.
İnsanın yaşaması için bence bir hayat amacı olmalı. Hepimizin elinden gelen bir şeyler mutlaka vardır. İnanın onların gözlerinde gördüğünüz mutluluk paha biçilemez" dedi.