Biontech yan etkileri: 1. ve 2. doz sonrası Pfizer - Biontech aşısı yan etkileri nelerdir?

Ülkemizde ve dünyada covid-19 pandemisine karşı 2. doz uygulanan Biontech aşısı yan etkilerine ilişkin detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Aşıyı olanlar ve randevu alanlar tarafından 1. ve 2. doz sonrası Pfizer - Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? sorularına yoğun şekilde yanıt aranmaya devam ediliyor.

BİONTECH YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Pfizer/Biontech aşısı yan etkileri ile ilgili merak edilen bilgiler ve tüm detaylar şöyle;