Biontech yan etkileri: 1. ve 2. doz sonrası Pfizer - Biontech aşısı yan etkileri nelerdir?

Ülkemizde ve dünyada covid-19 pandemisine karşı 2. doz uygulanan Biontech aşısı yan etkilerine ilişkin detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Aşıyı olanlar ve randevu alanlar tarafından 1. ve 2. doz sonrası Pfizer - Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? sorularına yoğun şekilde yanıt aranmaya devam ediliyor.
Pfizer/Biontech aşısı yan etkileri ile ilgili merak edilen bilgiler ve tüm detaylar şöyle;
Öncelikle ülkemizde kullanılan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen klinik çalışmalarda mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrası yaşanabilen yan etkilerin çoğunlukla hafif şekilde geçer.
Tüm aşılar korumayı amaçladıkları mikroorganizmaları vücuda tanıtırken bazı istenmeyen yan etkiler görülebilir. Aşılara bağlı olarak aşının uygulandığı yerde veya genel bazı yakınmalar olabilir. Aşı sonrası kolda, aşının uygulandığı yerde kızarıklık, şişlik, ya da ağrı gibi yakınma ve bulgular ortaya çıkabilir. Ancak bu yakınmalar aşının yapıldığı yere soğuk uygulama yapılarak en aza indirilebilir. Ayrıca gerekiyorsa parasetamol alınabilir. Aşı, bazı kişilerde de hafif ateş, titreme, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bunlar aşı sonrasında görülebilen, vücudumuzun aşıya verdiği yanıta bağlı belirtilerdir. Bu yakınmalar için de parasetamol kullanılabilir.
Pfizer-Biontech aşısının özellikle ikinci dozunu yaptıranlar bazı yan etkilerden şikayet etmektedir. Söz konusu yan etkilerin bir kısmı 1-2 gün içinde görülür.
Biontech aşılarının en yaygın görülebilen yan etkileri özetle şu şekilde sıralanabilir: