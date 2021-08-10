Bizimkisi bir aşk hikayesi! Lösemiyi aşkla yendi

BİR TÜP KAN BİR İNSANIN KAYATINI KURTARIR

Ülkemizde ilik bağışının zor bir süreç olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu dile getiren Ertaş, "Tamamen ufak operasyonlarla birçok kişiye umut olunabilir. Bu konuda bizim çok büyük eksikliğimiz var. Bu olay başıma gelmeden önce ben de ne kadar duyarsız olduğumu gördüm. O süreçte tabi etrafımdaki herkes ilik bağışçısı oldu. Belli kriterleri karşıladığı sürece isteyen herkes Türkök'e ya da Kızılay'a ilik bağışçısı olabilir. Hatta biz de davetiyemizin köşesine "Bir damla kan bin umut demek, belki de umut sensin donör ol umut ol" diye bir mesaj koyduk. Bir kişiye bile dokunabilirsek bizim için çok önemli" dedi.