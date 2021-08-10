Bizimkisi bir aşk hikayesi! Lösemiyi aşkla yendi

Sigorta acenteliği yapan 33 yaşındaki Tolga Ertaş ve kız arkadaşı Zümrüt Koç, 2019'un eylül ayında evlenecekti. Düğün hazırlıkları yaptıkları sırada kulak çınlaması, yürürken halsizlik ve nefes almakta güçlük şikayetleriyle vertigodan şüphelenerek kulak burun boğaz doktoruna muayeneye giden Tolga Ertaş'a, vertigo olmadığı söylenince rahat bir nefes aldı. Nikah işlemleri için kan tahlili yaptıran Ertaş, kan değerlerinin düşük çıkması üzerine Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner'e muayeneye gitti ve Ertaş'a Akut Lenfoid Lösemi olduğunu öğrendi. O andan itibaren her şeyin alt üst olduğunu söyleyen Ertaş, yaşadıklarını SABAH'a anlattı "Nişanlım hastaneye geliyordu ama pandemi dönemi olduğu için onu içeri almıyorlardı. 11'inci kattaki odamın camından içeriyi göremediği için dürbünüyle aşağıdan bana bakardı. Hastalığım boyunca elimi hiçbir zaman bırakmadı" dedi. Pandemi süreci nedeniyle hiçbir hastalığın ertelenmemesi gerektiğini belirten Erişkin Kemik İliği ve Hematoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner, "Hastaların bu dönemde belirtileri ihmal etmeden erken dönemde doktora başvurarak tedavilerini yaptırması gerekiyor" dedi.
İYİLEŞTİRDİĞİ HASTANIN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
İki yıl süren tedavisinin ardından erteledikleri düğünü aileleri ve sevdikleriyle birlikte gerçekleştiren çiftin mutlu günlerine SABAH da tanıklık etti. Tedavisi bittikten sonra ziyaret için gittiği Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner'e nikah şahidi olmasını istediğini söyleyen Tolga Ertaş, "Şebnem hocaya gider gitmez ona güvendim ve başka bir doktora gitmedim. Öncelikle hastalığı kabullenmek gerekiyormuş. Ben gayet sağlıklı bir insandım, grip olup hastaneye gitmişliğim bile yoktur. Böyle bir şey başıma gelince kabullenmek zorunda kaldım ve mücadele ettim. Ben kendimi bıraksaydım ailem ve nişanlım da bırakacaktı, beni ayakta tutan bu oldu. Ama sımsıkı dimdik durduk, çünkü yaşanacak çok güzel günlerimiz vardı" dedi.
BİR TÜP KAN BİR İNSANIN KAYATINI KURTARIR
Ülkemizde ilik bağışının zor bir süreç olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu dile getiren Ertaş, "Tamamen ufak operasyonlarla birçok kişiye umut olunabilir. Bu konuda bizim çok büyük eksikliğimiz var. Bu olay başıma gelmeden önce ben de ne kadar duyarsız olduğumu gördüm. O süreçte tabi etrafımdaki herkes ilik bağışçısı oldu. Belli kriterleri karşıladığı sürece isteyen herkes Türkök'e ya da Kızılay'a ilik bağışçısı olabilir. Hatta biz de davetiyemizin köşesine "Bir damla kan bin umut demek, belki de umut sensin donör ol umut ol" diye bir mesaj koyduk. Bir kişiye bile dokunabilirsek bizim için çok önemli" dedi.
"FİLMLERDE İZLERDİM AMA BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"
Nişanlısının tedavi sürecini anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan 33 yaşındaki Zümrüt Ertaş, "Öğrendiğimde büyük bir şok yaşadım, düşüp bayılmışım. İnsan filmlerde izliyor ama bir gün benim başıma gelir mi diye hiç düşünmüyor. Çok zordu ama hiçbir zaman onu kaybedeceğimi düşünmedim. Tolga'nın gücüyle ayakta durdum. Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Belki de bu bizim sınavımızdı ve geçmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"DÜRBÜNLE CAMDAN İÇERİYE BAKIYORDUM"
Zümrüt Koç, tedaviden sonra artık eskisi gibi değildi ve yaşadıkları onu güçlendirdi. Hayalleri için inandıklarını ve mücadele ettiklerini söyleyen Zümrüt Ertaş, şöyle konuştu: "Eşya götürmek için hastaneye gidiyordum ama içeri giremiyordum. Ben de dürbünle camdan içeriye bakıyordum. Hiçbir zaman kötüyü çağırmadım ve bir gün düğünümüzün olacağına inanıyordum. Çünkü hayallerimiz vardı ve bu olaydan sonra daha da güçlendim. İnsanın başına gelmeden anlayamıyor ama bir tüp kan bir insanın hayatını kurtarıyormuş, biz bunu anladık. Başımıza gelmeden önce bu kadar duyarlı davranamamışız. Umarım herkes başına gelmeden önce duyarlı olur ve ilik bağışında bulunur."
MORALİ HEP ÇOK YÜKSEKTİ
Pandemi süreci nedeniyle hiçbir hastalığın ertelenmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner, "Tolga beyin tedavisi tamamlandıktan sonra Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (Türkök)'nden kemik iliği donörü bulduk. Zaten kendisinin morali hep çok yüksekti. Nişanlısı da onu hiç yalnız bırakmadı, inanılmaz pozitif bir ailesi vardı. Hastaların bu dönemde belirtileri ihmal etmeden erken dönemde doktora başvurarak tedavilerini yaptırması çok önemli" dedi.