Bozyazı’da balıklar oksijensiz kalmış

Mersin'in Bozyazı ilçesi Mersin'in Tekmen Mahallesi Sarıgöl kıyılarında su yüzeyine çıkmış ve kıyılara vurmuş ölü balıklarını gören vatandaşlar ilgili kurumları arayarak bilgiler verdiler.

Civarında fabrika, sanayi tesisi, kanalizasyon boruları ve hiç bir kuruluş bulunmayan sadece doğanın ortasında yer alan Sarıgöl Deresinde yaşayan balıkların ölerek kıyıya vurması şaşkınlık yarattı.

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki sudan numune örnekleri aldı.

Yapılan incelemelerde ilk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalmasına bağlı öldüğü belirlendi.

Öte yandan, balık ölümleriyle ilgili Bozyazı Kaymakamlığı da yeni bir inceleme başlattı.