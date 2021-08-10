Bursa’da korkunç manzara: Çöp sandı ceset çıktı!

Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi. Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde erkeğin öldüğü belirlendi.