Bursa’da sokak ortasında ceset bulundu!

ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ VARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirledi. Ceset, olay yerinde inceleme yapan ekiplerle savcılık incelemesinin de ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.