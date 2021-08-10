Bursa’da vicdanları sarsan olay: Bu güzelliğe nasıl kıydınız!





'SAĞLIK DURUMU İYİ'



Gamze bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve görevliler tarafından bebeğin durumunun sürekli izlendiğini belirten Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Seher Uğurlu, "Bebeğimiz bulunduğunda aç değilmiş, karnı tokmuş. Sağlık durumu gayet yerindeydi. Geldiğinden beri de sağlık durumu gayet iyi. Bebeğimiz gamzeli olduğu için anneler kendi arasında ona 'Gamze' ismini verdi. Şu an her şey yolunda. Bebeğimiz bulunduktan sonra, özellikle konu basına yansıdıktan sonra Bursalılar özverili davrandılar ve sürekli bizleri aradılar. Süt anne olmak istediklerini söylediler. Çocuk için tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bağış yardımları da gelmekte. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.