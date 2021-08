Can dostlarını kaybettiler! ’Yeşil Vatan’ın dev yürekli çocukları

Türkiye'yi kavuran orman yangınlarında kimisi anılarını, kimisi evini, kimisi de can dostlarını kaybetti... Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırları yanan ve hayvanları ölen 3 çocuğun çaresizliği yürekleri dağladı. Onlar her gün minik dostlarının can verdiği yere gidip gözyaşı döküyor. 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatih Tunç, "Arap" ismini verdiği köpeğini unutamadığını belirterek, şunları söyledi: "Alevler bir anda tüm köyü sardı. Kaçması için çok uğraştım ama kurtulamamış. Yıllarca beni ve evimizi korudu. Benim için bir insandan farksızdı. Fıstık ağaçlarımıza domuz ve porsuk dadanırdı. Ben de ağaçlarımızı koruması için almıştım. Şimdi ne fıstık ne domuz ne de köpeğim kaldı. Av köpeğiydi çok hızlı koşardı. Sürekli oyunlar oynardık. Beni görünce çok sevinirdi. Şimdi gelip can verdiği yere onunla olan hatıralarımı anımsıyorum."

GERİYE ACISI KALDI

17 yaşındaki Mustafa Cansız ise "Raki" adını verdiği köpeğini hayatların küle döndüğü Kalemler'e gömdü. Mustafa, "Hiç bu kadar korkmamıştım, bir anda her yerimiz alevlerle çevrildi. Herkes çığlık atıyordu. Raki'nin can havliyle havladığını duydum ve onun yanına koşmaya çalıştım ama yetişemedim. Şimdi geriye bir fotoğrafı bile kalmadı. Sadece acısı kaldı. Kızdığım zamanlar bana küsmüyor, ufacık bir ödüle mutlu oluyordu. Ben onu seviyorum ama o beni benden çok seviyordu; hem de karşılıksız.." dedi.

GÜVERCİNLERİ YANARAK ÖLDÜ

15 yaşında olan Uğur Okutan'ın da bembeyaz 16 güvercini yanarak öldü. Masmavi gökyüzünde peşi sıra takla atan güvercinlerini sonsuzluğa uğurlayan Uğur, "Yandık, kül olduk. Büyük üzüntü duyuyorum. Günümün büyük bir çoğunluğu kuşlarımla geçerdi. Köyde herkesin gözbebeğiydi. Tüm bakımlarını kendim yapardım. Birkaç hareket sayesinde neşeleniyor, iyi kötü günde birlikte oluyor, yalnızlık duygunu gideriyordun. Artık daha dikkatli olmamız gerekiyor, vatanımızı, ülkemizi sevmek bu ormanlardan başlamalı. İnşallah yeniden güzel günler göreceğiz."dedi.