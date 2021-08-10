Çekiçli saldırganın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten şüpheli Habip G., 13 Temmuz tarihinde iş yerine gelen alacaklısı Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri çekiçle başlarına vurarak vahşice katletmiş, ardından da iş arkadaşları Hakan Ç.'yi de silahla vurarak yaralamıştı. Şüpheli Habip G., öldürdüğü Sarıtemur kardeşlerin cesetlerini halıya sararak iş yerine gizledikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Kan donduran çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sırra kadem basan şüpheli Habip G.'yi Tekirdağ'da saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Habip G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, nefes kesen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. İşte İstanbul Emniyeti'nin çekiçli saldırganı saklandığı adreste kıskıvrak yakaladığı o anlar...