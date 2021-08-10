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Giriş Tarihi: 10.8.2021 14:00 Son Güncelleme: 10.8.2021 14:03

Çekiçli saldırganın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Çekiçli saldırganın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar’da alacak verecek sebebiyle tartıştığı Osman Gümüş ve Mehmet Gümüş kardeşleri, çekiçle başlarına vurarak öldürüp cesetlerini de halıya sardıktan sonra iş yerine gizleyerek kayıplara karışan şüpheli Habip G.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ’da saklandığı adreste yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten şüpheli Habip G., 13 Temmuz tarihinde iş yerine gelen alacaklısı Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri çekiçle başlarına vurarak vahşice katletmiş, ardından da iş arkadaşları Hakan Ç.'yi de silahla vurarak yaralamıştı. Şüpheli Habip G., öldürdüğü Sarıtemur kardeşlerin cesetlerini halıya sararak iş yerine gizledikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Kan donduran çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sırra kadem basan şüpheli Habip G.'yi Tekirdağ'da saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Habip G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, nefes kesen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. İşte İstanbul Emniyeti'nin çekiçli saldırganı saklandığı adreste kıskıvrak yakaladığı o anlar...

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Çekiçli saldırganın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
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