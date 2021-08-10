Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çocuğunu görmeye gitti kayınpederini öldürdü
Giriş Tarihi: 10.8.2021

Çocuğunu görmeye gitti kayınpederini öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuğunu görmeye gitti kayınpederini öldürdü
İstanbul'da tartıştığı eşi babaevine dönünce, çocuklarını görmek için eve giden Serdar A. (26) çıkan tartışmada kayınpederi Ahmet Kara'yı (51) bıçaklayarak öldürdü. Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Serdar A. eşi ve çocuğunu görmek için babası E.A., kardeşi E.A. ve kuzeni E.A. ile birlikte kayınpederinin evine gitti. Burada damat ile kayınpeder arasında tartışmada Serdar A. kayınpederini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan kayınpeder Ahmet Kara hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan Serdar A.'yı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakaladı. Serdar A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğunu görmeye gitti kayınpederini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA