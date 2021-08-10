Çocuğunu görmeye gitti kayınpederini öldürdü

İstanbul
'da tartıştığı eşi babaevine dönünce, çocuklarını görmek için eve giden Serdar A. (26) çıkan tartışmada kayınpederi Ahmet Kara'yı (51) bıçaklayarak öldürdü. Sultangazi Yunus Emre Mahallesi
'nde geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Serdar A. eşi ve çocuğunu görmek için babası E.A., kardeşi E.A. ve kuzeni E.A. ile birlikte kayınpederinin evine gitti. Burada damat ile kayınpeder arasında tartışmada Serdar A. kayınpederini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan kayınpeder Ahmet Kara hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan Serdar A.'yı Tekirdağ
'ın Kapaklı ilçesinde yakaladı. Serdar A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.