Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de orman yangını ve sabotaja karşı önlem: Bidon ve şişeyle akaryakıt satışına yasak
Giriş Tarihi: 10.8.2021 16:23

Denizli'de orman yangını ve sabotaja karşı önlem: Bidon ve şişeyle akaryakıt satışına yasak

DHA
Denizli’de orman yangını ve sabotaja karşı önlem: Bidon ve şişeyle akaryakıt satışına yasak

Denizli Valiliği, olası terör eylemi, orman yangını ve sabotaja karşı akaryakıt istasyonlarından bidon ve şişe benzeri kaplarla yakıt alımı ve satışını yasakladı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent sınırlarındaki akaryakıt istasyonlarının açıktan yakıt alımına ilişkin yeni karar alındı. Olası terör eylemi, orman yangını ve sabotajın önüne geçilmesi amacıyla istasyonlardan bidon ile şişe benzeri kaplarla yakıt alımı ve satışının yasaklandığı duyuruldu.

ZORUNLU HALLERDE KOLLUK KUVVETLERİNE BİLGİ VERİLECEK

Zorunlu ihtiyaçlar halinde istasyon görevlilerinin, yakıt satışı yapmadan önce bulunduğu bölgedeki kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiği açıklandı. Bidon ve şişelerle yakıt almak isteyenlerin doldurması zorunlu olduğu formun da 24 saat içinde polis merkezleri veya jandarma karakol komutanlıklarına teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de orman yangını ve sabotaja karşı önlem: Bidon ve şişeyle akaryakıt satışına yasak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA