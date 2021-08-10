Dün ağabeyini bugün de ağabeyinin arkadaşını vurdu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Y.Ç. ilk ifadesinde kendisine ateş açan şahsın K.İ. olduğunu belirtirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cadde üzerinde bir adet tüfek kartuşu bulunurken, K.İ.'nin dünde Y.Ç.'nin arkadaşı olan ağabeyini silahla vurarak yaraladığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.