Dünya Bankası çalışanı kaza kurbanı

Pandemi
dolayısıyla bir yıldır Bodrum'da yaşayan Dünya Bankası
çalışanı Sevgi Mayor
, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza Yahşi Mahallesi
Kargı Caddesi'nde meydana geldi. Sevgi Mayor (56) yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede ABD
'de hayatını sürdüren ve pandemi dolayısıyla bir yıldan fazla süredir Bodrum'da yaşayan Sevgi Mayor'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç içerisinde sıkışan Mayor'un cenazesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak cenaze aracına konuldu, ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.