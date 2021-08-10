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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Dünya Bankası çalışanı kaza kurbanı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dünya Bankası çalışanı kaza kurbanı
Pandemi dolayısıyla bir yıldır Bodrum'da yaşayan Dünya Bankası çalışanı Sevgi Mayor, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde meydana geldi. Sevgi Mayor (56) yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede ABD'de hayatını sürdüren ve pandemi dolayısıyla bir yıldan fazla süredir Bodrum'da yaşayan Sevgi Mayor'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç içerisinde sıkışan Mayor'un cenazesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak cenaze aracına konuldu, ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Dünya Bankası çalışanı kaza kurbanı
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