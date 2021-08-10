Dünya Fındık Haftası etkinlikleri devam ediyor

Etkinliklerde bugün Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında 2014'de tek gövde sistemi ile oluşturulan Yomra'nın İkisu Mahallesi'ndeki örnek bahçe ziyareti gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk ve TTB Meclis üyelerinin katıldığı ziyarette Ömer Ustaömeroğlu'na ait bahçedeki verim artışı söz konusu edildi.

UFK ve aynı zamanda TTB Meclis Başkanı olan Sebahattin Arslantürk, 7 yıl önce kurulan ve son 3 yıldır ekonomik anlamda ürün alınan örnek bahçenin, fındığa emek verildiği takdirde verimin yükselebileceğinin işareti olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fındık tıpkı diğer tarım ürünleri gibi ilgi ister, emek ister. Hastalık ve zararlılara karşı mücadele ister. Gerektiğinde su ister. Bahçeye toplamadan toplamaya değil, yılın 12 ayında emek vermek için girilmesini bekler. İkisu da bahçede bunlar yapılıyor. Yapıldığı için de dekarda 300 kilograma şimdiden ulaşıldı. Burada hedef 500 kilograma çıkmaktır."

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Başkanı Arslantürk, bir takım çevrelerin bir kilogram fındığın maliyetini 24-25 TL olarak açıkladıklarına da dikkat çekerek, "Bir kilo fındık için 24-25 TL'nin harcandığı bahçede, tıpkı İkisu da olduğu gibi dekarda en az 250-300 kilogram fındık olması lazım. Ama Trabzon'un ortalamasına bakıyoruz, dönümde yaklaşık 70 kilogram. Demek ki, bu bahçelere söylendiği gibi girilmemiş, hastalık ve zararlılarla gerektiği kadar mücadele edilmemiş, bakım yapılmamış. Yani, birtakım çevreler tarafından söz konusu edilen maliyet harcaması yapılmamıştır. Tekrar ediyorum, bahçelere söylendiği kadar maliyeti yükselten harcama yapılsa idi, rekolte bugün söz konusu edilen miktarın en az 2-3 katı olması gerekirdi." dedi.