Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de fabrika bacalarına anlık denetim
Giriş Tarihi: 10.8.2021 16:55

Düzce’de fabrika bacalarına anlık denetim

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de fabrika bacalarına anlık denetim

Düzce Belediyesi, özellikle kış aylarında hava kirliliğinin artması üzerine başlatılan bir dizi denetim ve analizler sonucunda hava kirliliği oluşturan nedenler yapılan toplantı ile masaya yatırıldı. Toplantıdan mobil laboratuvarlarla fabrika bacalarının anlık olarak denetlenme kararı alındı.

Düzce'de kış aylarında yaşanan hava kalitesi sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen heyet ile yeniden görüşüldü. Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, ilçe belediye başkanları, STK Başkanları ve Çevre Mühendisleri katıldı.

KİRLİLİĞE KARŞI TEDBİRLER ALINACAK

2020 yılının son aylarda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşerek Düzce'ye mobil ölçüm araçlarının gelmesini sağlamıştı. Mobil ölçüm araçlarının gelmesi ile birlikte Düzce Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi koordinatörlüğünde başlatılan yoğun çalışma ve analizler neticesinde mobil araçlarla numuneler toplandı. Yapılan değerlendirmelerde yoğun olarak hangi partikül maddelerin biriktiği tespit edildi. Tespitler sonunda da kentte faaliyet gösteren kurumlar, fabrikalar ve belediyeler acil eylem planlarını toplantıda masaya yatırdı.

MOBİL LABORATUAR SORUNU KÖKTEN ÇÖZECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle yapılan toplantıya katılan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, mobil laboratuarların özellikle fabrikalardan salınan gazları anlık olarak tespit edeceğini kaydederek; " Düzce'mizin Hava Kalitesine yönelik yapılan çalışmaların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Kasım ve Mart ayları arasında, coğrafi yapımızdan kaynaklı yüksek atmosfer basıncına bağlı hava kirliliğindeki artışın önüne geçebilmemiz için alınması gerekli tedbirler görüşüldü. Tedbirler için planlama yapıldı ve mobil laboratuarlar ilimize gelecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediyemiz fabrikaların bacalarından salınan gazlarını mobil laboratuar ile anlık denetleyecek ve sorunu kökünden çözecek" ifadelerinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’de fabrika bacalarına anlık denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA