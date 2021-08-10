Eda Nur Kaplan’ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. serbest bırakılmıştı! Karara Başsavcılık itiraz etti

Odaya girer girmez Yusuf bana bir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok tepki gösteremedim. Akabinde Yusuf üstünü giyinerek bana hitaben kredi kartımı unutmuşum alıp geleceğim diyerek otel odasından ayrıldı. Yusuf gittikten sonra ben üstümü bile giyinmeden uyuyakalmışım.

Yaklaşık 1 saat sonra bana ismini Tayfur olarak tanıtan Mehmet A., odaya girmiş. Benim haberim yoktu. Bir anda gözlerimi açtığımda rızam ve isteğim olmadan ilişkiye girmeye çalışıyordu.