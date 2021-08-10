Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Durağa dalıp iki yolcuyu biçti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimaroba Mahallesi'nde yer alan bir otobüs durağında meydana gelen kaza işte böyle gelişti: Bir otobüs yolcu indirip bindirmek üzere cep durağa yanaşmadan hızını kestiği sırada arkasından hızla gelen bir otomobil hatalı sollama yaparak yavaşlayan otobüsün sağından girdi.





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