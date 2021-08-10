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Giriş Tarihi: 10.8.2021 10:43 Son Güncelleme: 10.8.2021 10:55

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Durağa dalıp iki yolcuyu biçti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Durağa dalıp iki yolcuyu biçti

İstanbul Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen iki yolcuya çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan yolcular ağır yaralanırken ehliyetsiz sürücü ise kayıplara karıştı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimaroba Mahallesi'nde yer alan bir otobüs durağında meydana gelen kaza işte böyle gelişti: Bir otobüs yolcu indirip bindirmek üzere cep durağa yanaşmadan hızını kestiği sırada arkasından hızla gelen bir otomobil hatalı sollama yaparak yavaşlayan otobüsün sağından girdi.

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Bu esnada otobüse binmek üzere araca doğru yürüyen iki yolcuya çarptı. Kazanın etkisiyle havaya savrulan yolcular ağır yaralanırken dehşet saçan sürücü ise ezdiği yolcuları hastaneye götürmek yerine gaza basıp olay yerinden uzaklaştı.



Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise ehliyetsiz olduğu ileri sürülen kaçak sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GİRER GİRMEZ 2 KİŞİYE ÇARPTI

Kazaya tanıklık eden bir vatandaş "Belediye otobüsünün durağa tam yanaşmamasından dolayı, arkadan gelen araba da sıkışınca sağına girdi. Girer girmez 2 kişiye çarptı.



Yalnız burada belediye otobüsünün hatası, tam durağa yanaşmadı. Nereden baksanız durak ile arasında 3 metre var. Kapılarını açtı yolcu indirip bindiriyor. Otomobil sürücüsünün de zaten ehliyeti yokmuş" dedi.

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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Durağa dalıp iki yolcuyu biçti
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