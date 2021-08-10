Engelleri aştı, gözünü olimpiyatlara dikti! Saman balyaları ile olimpiyatlara hazırlık

"ÇOCUKLARINIZI SOSYALLEŞTİRİN"

Engelli çocuğu olan anne babalara seslenen Mehmet Akif'in babası Latif Sönmez, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Sönmez; "Oğlum çok küçük yaşlarda geçirdiği bir hastalık neticesinde engelli oldu. Ama biz hep ilgilendik. Hiç karamsarlığa düşmedik. İşitme problemi vardı. Hiperaktif bir çocuktu. Okulda diğer öğrenciler gibi salonda oyunlar oynamak istiyordu ama kulağında cihaz olduğu için hocaları doğal olarak başına bir şey gelir diye korkuyorlardı. Bana şikâyet ettiler birkaç defa. Bende kulağında ki cihaza bir şey olmaz, gelsin sizinle spor yapsın deyip ikna ettim. Ondan sonra güreşçi oldu. Çok sevdi. Şimdi her günü güreş. Bu spor için kendini adadı. Engelli evlatları olan anne babalar mutlaka çocuklarını bir alanda sosyalleştirmeliler. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalılar. Şimdi ben oğlumla guru duyuyorum. Bizi her zaman heyecanlandırıyor" diye konuştu.