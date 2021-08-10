Engelleri aştı, gözünü olimpiyatlara dikti! Saman balyaları ile olimpiyatlara hazırlık

Erzurum'un Çat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Akif Sönmez, 1 yaşında geçirdiği bademcik şişmesi nedeniyle kulaklarına kan gitmesi sonucu duyma yetisini kaybetti. Tedavisi mümkün olmayan Sönmez için, duymasını sağlayan kulak cihazı takıldı. İşitme engeli nedeniyle çocukluk yıllarında zaman zaman problemler yaşayan Sönmez, ailesinin de yönlendirmesiyle tüm engelleri aştı. 11 yaşında okulun spor salonunda antrenmanlara katılmak istese de hocaları, kulağındaki cihaz nedeniyle izin vermedi. Sönmez, spor yapma konusunda ısrarı ise babası Latif Sönmez'e şikayet olarak aktarıldı. Babasının şikayete karşılık oğlunun salonda spor yapmasın için hocalardan ricacı olması ise Mehmet Akif'i güreşle tanıştıran an oldu. Salondan içeri girdiği an güreş sporuna aşık olan Sönmez, hocası İsmail Hakkı Özkan'ın da büyük emekleriyle bir daha güreşi bırakmadı.
30'DAN FAZLA MADALYA KAZANDI
Kulak içi cihazla duyabilen sönmez çift lisan sahibi sporcu unvanı kazandı. Hem engelliler katagorisi olan paralimpikte hem de normal müsabakalara katılabilen Sönmez, 9 yıllık güreş hayatında 30'ün üzerinde madalya kazandı. 2016 yılında ilk defa dünya şampiyonasına İran'ın başkenti Tahran'da yıldızlar kategorisinde katıldı. Tahran'da 3'üncü olan Sönmez, 2018 yılında Rusya'nın Vladimir kentinde düzenlenen turnuvada yıldızlar kategorisinde 2'inci oldu. 2019 yılında Belarus'ta ise doktor raporu ile 25-35 yaş sınırında bulunan güreşçilerle müsabakalara katıldı. Büyükler kategorisinde ise Avrupa'dan bronz madalya aldı. 2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Gençler dünya şampiyonası temmuz ayında İstanbul'da gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuva da Sönmez yine dereceye girmeyi başardı.
SAMAN BALYALARI İLE OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR
Milli Güreşçi Mehmet Akif Sönmez şimdilerde ise ilçede bulunan düzlük arazilerde günlük antrenmanlarını yapıyor. Sabahın erken saatlerinde uyanan Sönmez, koşularını tamamladıktan sonra 30'ar 40'ar kiloluk saman balylarını kaldırarak kas çalışması yapıyor. Spor Lisesini bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde üniversite hayatına başlayan Sönmez, 2022 yılında Brezilya'da gerçekleştirilecek olan Paralimpik Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek için kota almaya çalışıyor.
GÜREŞ KELİMESİNİ İLK DEFA 11 YAŞINDA DUYDU
'Hayalim olimpiyatlarda Türk Bayrağını dalgalandırmak' diyen Sönmez, SABAH'a konuştu. Sönmez; " İşitme engellilerde bazen anlama bozukluğu olabiliyor. Bazı kelimeleri sonradan ilk defa duyduğunuz için anlamayabiliyorsunuz. Bende güreşi il defa minderde 11 yaşımda duydum. O günden bu güne hiç bırakmadım. Gençlerin peşine takılıp gittim. 30 kişi vardı. Hiç biri devam etmedi. Bir tek ben devam ettim. Spor Lisesinde okudum. Spor Bilimleri Fakültesinde 2'inci sınıfa geçtim. Şimdi milli sporcuyum. Bu yolda hocam İsmail Hakkı Özkan'ın çok büyük emekleri var. Hayalim 2022 Brezilya da paralimpik olimpiyatlarında ülkemi temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.
"EVDEN ÇIKIN, HAYATA KARIŞIN"
Engellilerin hayata karışması için teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Sönmez; "Engelli insanların evden çıkıp hayata karışması gerekiyor. Hayat engellilere spor yapmayı hayata bağlanmayı asla engellemiyor. Var olan tüm engellere göre hemen hemen her spor dalında sporcu olunabiliyor. Yarışlara katılabiliyor. Yeter ki evden çıkalım. Karamsarlıkla hayata bakmayalım. Anne ve babalarında burada yönlendirmesi çok önemli. Engelsiz insanların bir adım önde olduklarını biliyoruz ama bu engelleri avantaja çevirmek gerekiyor. Bunu tüm engelliler yapabilirler" dedi.
"ÇOCUKLARINIZI SOSYALLEŞTİRİN"
Engelli çocuğu olan anne babalara seslenen Mehmet Akif'in babası Latif Sönmez, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Sönmez; "Oğlum çok küçük yaşlarda geçirdiği bir hastalık neticesinde engelli oldu. Ama biz hep ilgilendik. Hiç karamsarlığa düşmedik. İşitme problemi vardı. Hiperaktif bir çocuktu. Okulda diğer öğrenciler gibi salonda oyunlar oynamak istiyordu ama kulağında cihaz olduğu için hocaları doğal olarak başına bir şey gelir diye korkuyorlardı. Bana şikâyet ettiler birkaç defa. Bende kulağında ki cihaza bir şey olmaz, gelsin sizinle spor yapsın deyip ikna ettim. Ondan sonra güreşçi oldu. Çok sevdi. Şimdi her günü güreş. Bu spor için kendini adadı. Engelli evlatları olan anne babalar mutlaka çocuklarını bir alanda sosyalleştirmeliler. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalılar. Şimdi ben oğlumla guru duyuyorum. Bizi her zaman heyecanlandırıyor" diye konuştu.