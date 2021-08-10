Eşini defalarca bıçakladı sonra kendini astı

BURSA
'DA cinnet geçirdiği belirtilen Talat Aslan, eşi Hatice Aslan'ı defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra yan odaya geçip iple kendisini doğal gaz borusuna astı. Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi Mutlu sokakta yaşayan Talat Aslan, eşinin ağabeyine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attıktan sonra eve gitti. Kendisine gelen mesajla büyük panik yaşayan ve kız kardeşinin evine koşan Talat Aslan'ın kayınbiraderi ve komşuları, kapıyı çaldı. Açan olmayınca da balkondan içeriye girdi. Hatice Aslan kanlar içinde yerde yatarken yan odada ise Talat Aslan'ın cansız bedeni bulundu. Aslan çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.