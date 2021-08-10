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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Eşiyle babasını yaraladı kayınvalidesini bıçakladı

Eşiyle babasını yaraladı kayınvalidesini bıçakladı
Karaman'da bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitti. Burada kayınvalidesiyle tartışan Doğan T., yanındaki bıçakla kayınvalidesini, eşi Özlem'i ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Doğan T., yakalanarak gözaltına alındı. Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Dibek Mahallesi'nde bir evden silah sesi gelmesi üzerine, olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, G.S. isimli kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Eşiyle babasını yaraladı kayınvalidesini bıçakladı
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