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Giriş Tarihi: 10.8.2021 08:50 Son Güncelleme: 10.8.2021 08:50

Fenerbahçe token tekrardan satışa çıkacak mı, ne zaman satılacak? Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe token tekrardan satışa çıkacak mı, ne zaman satılacak? Fenerbahçe token coin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe ile bir firma arasında yapılan iş birliği sonrası 9 Ağustos tarihinde satışa çıkan Fenerbahçe token, dün toplam 30 saniyede tükendi ve 15 milyon TL kazandırdı. FB Token sahibi olmak isteyenler ise Fenerbahçe coin nasıl alınır, ne kadar ve toplam arz nedir sorularının yanı sıra Fenerbahçe token tekrardan satışa çıkacak mı konularıyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, FB token nasıl alınır ve satılır? Fenerbahçe token tekrardan satışa çıkacak mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar;

Fenerbahçe token tekrardan satışa çıkacak mı, ne zaman satılacak sorusu FB coin sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere dün ön siparişe açılan FB token yaklaşık 30 saniye içerisinde tükendi. Sarı lacivertli kulüp bu satışlardan 15 milyon TL kazanırken, Fenerbahçe kendi Token'ini yazan ilk kulüp oldu. Peki, Fenerbahçe token (coin) nasıl alınır, kaç TL ve toplam arz nedir? FB token tekrardan satışa çıkacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar;

FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

FENERBAHÇE TOKEN TOPLAM ARZ MİKTARI NEDİR?

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

9-12 Ağustos tarihleri arasında Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.

FENERBAHÇE TOKEN NE ZAMANA KADAR ALINIR?

9-12 Ağustos tarihleri arasında alım talebinde bulunabilirsiniz.

FENERBAHÇE TOKEN HANGİ BLOKZİNCİR ÜZERİNDEN ÜRETİLMEKTEDİR

Fenerbahçe Token, Ethereum blokzincirinde üretilen bir ERC-20 utility token'ıdır.

FENERBAHÇE COIN NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.

Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.

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Fenerbahçe token tekrardan satışa çıkacak mı, ne zaman satılacak? Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar, kaç TL?
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