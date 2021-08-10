Fenerbahçe token tekrardan satışa çıkacak mı, ne zaman satılacak sorusu FB coin sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere dün ön siparişe açılan FB token yaklaşık 30 saniye içerisinde tükendi. Sarı lacivertli kulüp bu satışlardan 15 milyon TL kazanırken, Fenerbahçe kendi Token'ini yazan ilk kulüp oldu. Peki, Fenerbahçe token (coin) nasıl alınır, kaç TL ve toplam arz nedir? FB token tekrardan satışa çıkacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar;

FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.