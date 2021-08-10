Feryatları yürek yaktı: Tatlı kızım ağlama!

Annesi Beyhan Çeçen ve dedesi Cafer Çeçen ile sicil kaydını alan Melahat Gül Çeçen, yolun karşısında kendilerini bekleyen babası Himmet Çeçen'in yanına gitmek için karşıya geçmek istedi. İddiaya göre aniden yola fırlayan Melahat Gül'e, Neşet Yüksel yönetimindeki 34 CUJ 943 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak, yere başını çarpan Melahat Gül Çeçen, yaralandı. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Melahat Gül'ün kanlar içinde yerde kalması üzerine annesi ve dedesi ile karşıda bekleyen babası, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.