Film gibi bir hikaye: Baba oğul 36 yıl sonra kavuştu!

"ÖMRÜM VAR OLDUĞU SÜRECE OĞLUMU ASLA BIRAKMAM"

"Kısmet bugüneymiş. Oğlumu ilk gördüğümde kendimi kaybettim, ağlamaya başladım" diyen Zerey, "Ben oğlumdan ayrı geçirdiğim zamanalar da hiç rahat uyumadım artık rahat uyku uyuyabiliyorum. Ömrüm var olduğu sürece oğlumu asla bırakmam, bir oğlum iki kızım vardı iki oğlum oldu. Bir de üstüne torun sahibi olmuş oldum" ifadelerini kullandı.



"BABAMI BULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Babasının, Türk olduğunu bildiğini ve annesi vefat ettikten sonra daha sık arama çalışmaları yaptığını aktaran Salvatore Napoli ise "Aslında uzun zamandır babamı arıyordum. Anneme her sorduğumda bana kendisinden hiç bahsetmiyordu. İnternet üzerinden soy ismi Zerey olan herkesi eklemeye başladım. Sonrasında ise bir fotoğraf buldum ve bu sayede babama ulaşabildim. Annem hiç babamdan bahsetmiyor hemen konuyu kapatıyordu. Ne adını ne kim olduğunu bilmiyordum. Sadece babamın Türk olduğunu biliyordum. Babamı bulduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde elbette İtalya'ya döneceğim ama sık sık Türkiye'ye de gelirim. Kardeşlerimle de tanıştığım için çok mutlu oldum. Kendisine torununu getirerek de sürpriz yaptım" diye konuştu.