Genç kaleci toprağa verildi

Amatör Liginde mücadele eden Barbarosspor'un 20 yaşındaki genç kalecisi Yılmaz Taştan hafta sonu arkadaşları ile denize girmek için Kabatepe Orman Kampında gitti. Serinlemek için denize giren genç kaleci, ayağına giren kramp nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının yardım etmek için denize atlamasına rağmen Taştan, biran da suda kayboldu. Denizden çıkartılan genç kaleciye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Taştan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Genç Kaleci Yılmaz Taştan için Yahya Çavuş Camiinde tören düzenlendi. Tabutuna çok sevdiği takımının forması örtülen Taştan için yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz Taştan'ın naaşı Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi.