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Giriş Tarihi: 10.8.2021 15:17

Giresun’da feci kaza,1 ölü,1 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da feci kaza,1 ölü,1 yaralı

Giresun’da Dursun Ali Öztürk idaresindeki araç, virajı alamayıp aracının kontrolden çıkması sonucu ormanlık alana yuvarlandı. Kazada otomobil içinde bulunan 58 yaşındaki Emine Öztürk hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde merkeze bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Dursun Ali Öztürk idaresinde seyir halindeki otomobil, virajı alamayınca savrulmaya başladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, ormanlık alana yuvarlandı. Takla atıp ağaca çarparak durabilen araçta bulunan Emine Öztürk, hayatını kaybetti, sürücü Dursun Ali Öztürk yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede Emine Öztürk'ün olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Emine Öztürk'ün cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giresun’da feci kaza,1 ölü,1 yaralı
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