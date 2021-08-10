Göç yolunda kaybettiği babasını 10 yıl sonra buldu

Afganıstan'da Mustafa M. (20), henüz ilkokul çağlarındayken babası, annesi ve 4 kardeşiyle ülkeden ayrıldı. Aile, bir yıl Pakistan
'da kaldıktan sonra İran
'a geçmek istedi. Baba Abbas ile kardeşi Javad'ı kargaşada kaybetti. Mustafa M., üç kardeşi ve annesi ile İsveç
'e gitti. Yıllar sonra İsveç'te Afganistan uyruklu birinde tesadüfen babasının üç yıl önce İstanbul
'da fotoğrafını gördü. Ankara
'ya gelip babasının yaşadığı Nevşehir
'e gitti. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde Mustafa M. ve babası Abbas M.a 10 yıllık ayrılığın ardından birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler.