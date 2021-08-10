Gönüllü kahraman Zeynep SABAH'a konuştu! "Bu acının tarifi yok"

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yanması sonucu İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş hayatını kaybetmişti. O işçilere en son gören, göz damlası ve nefes açıcı veren Zeynep Köksaldı, o günü SABAH'a anlattı. Köksaldı, "Şelale bölgesinden iniyorduk. Petrolde itfaiye araçlarını gördüm. Orada bir itfaiyeci dişinin apse yaptığını belirterek ağrı kesici istedi. Yanımda ağrı kesici yoktu. Ben size ulaştırırım dedim. Antibiyotiği aldım. Onlar da Gebece tarafına doğru yola çıktılar. Ben de bölgeye doğru yola çıktım. 4 araçlık bir ekipti. Orada şehit verdiğimiz abiler de ekipteydi. Onlara göz damlası ve nefes açıcı verdik. Sonra Manavgat'a geri döndük. Yangın yönetim aracının bulunduğu toplama alanına gittim ve Gebece'de söndürme çalışmaları esnasında arazözün yandığı bilgisini aldım. Herkes mutlaka en az benim kadar üzülmüştür ama kaldıkları bölgeyi bildiğim ve belki de en son gören kişi ben olduğum için etkilendim. Şehit olduklarını öğrendiğimde 2 saat hiç konuşamadım. Bu tarifi olan bir acı değil. Çok içimiz yandı. Onların o en son pencerelerinden attığım ilacın görüntüsünü unutamıyorum. Bu acının tarifi yok" ifadelerini kullandı.