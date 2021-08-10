Güvercin yakalamak isteyen çocuk çatıdan düştü

Lapseki İlçesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. MHP Lapseki ilçe Başkan Yardımcısı Hakan Ceyhan'ın oğlu Hasan Efe Ceyhan akşam saatlerinde besledikleri güvercinlere yem vermek için 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Güvercinlerden birini yakalamak isteyen Ceyhan biranda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Efe'nin cenazesi Gazi Süleyman Paşa Cami'nde kılınana cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile mezarlığında toprağa verildi.