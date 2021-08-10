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Giriş Tarihi: 10.8.2021 11:56

Güvercin yakalamak isteyen çocuk çatıdan düştü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Güvercin yakalamak isteyen çocuk çatıdan düştü

Çanakkale’nin Lapseki İlçesi’nde güvercin yakalamak için evlerinin çatısına çıkan 12 yaşındaki çocuk  çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, minik çocuk gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Lapseki İlçesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. MHP Lapseki ilçe Başkan Yardımcısı Hakan Ceyhan'ın oğlu Hasan Efe Ceyhan akşam saatlerinde besledikleri güvercinlere yem vermek için 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Güvercinlerden birini yakalamak isteyen Ceyhan biranda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Efe'nin cenazesi Gazi Süleyman Paşa Cami'nde kılınana cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile mezarlığında toprağa verildi.

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Güvercin yakalamak isteyen çocuk çatıdan düştü
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