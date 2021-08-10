Hakkari örnek il olma yolunda... Aşılamada ’mavi’ kategoriye taşındı

Salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın artırılması amacıyla aşı çalışmalarına ağırlık veren Hakkari Valiliği, Sağlık Müdürlüğü ile birlikte kentte belirlenen yaş gruplarında yer alan herkese aşı yapılması için harekete geçti.

Alınan kararlarla ilk etapta mobil ekiplerin sayısı 87'ye çıkarıldı, hastanelerdeki aşı odaları artırıldı, daha sonra kent merkezi ve ilçelerdeki bir çok noktaya, havalimanı, sınır kapıları ve kentin girişlerine "aşı uygulama noktaları" kuruldu.

Kentin zorlu coğrafyasına, sıcak havaya rağmen mahalle, köy, yaylaları dolaşan ekipler, aşı konusundaki ön yargıları yıkmak ve insanları aşıya teşvik etmek için çaba gösterdi.

AŞILAMADA BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ

Düğünlerin, toplu etkinliklerin yapıldığı alanlara aşı standı kuran, zaman zaman internetin bile çekmediği yaylalara kilometrelerce yürüyerek ulaşan sağlık çalışanlarının fedakarca yürüttüğü çalışma sonucunda, aşılanma oranında büyük ilerleme kaydedildi.

BİR HAFTADA 13. İL OLDU

İki aylık süreçte Hakkari'nin sarı kategoriden düşük riskli illerin bulunduğu mavi kategoriye geçmesini sağlayan sağlık çalışanları, diğer kurumların da desteğiyle son bir haftada aşılanma oranları bakımından kentin 40. sıradan 13. sıraya yükselerek en başarılı iller arasında yer almasına öncülük etti.

Kentin hemen her noktasında kurdukları stantlarda yaklaşık 200 bin kişiyi aşılayan ekipler, ulaşabildikleri herkesi aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KENT VİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, bir aylık sürede önce turuncudan sarıya sonra da mavi kategoriye geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Sağlık Müdürlüğü çalışanları başta olmak üzere Valilik, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, imamlar, güvenlik korucuları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların elde edilen başarıda büyük payının olduğunu belirten Akbıyık, halkın aşı konusundaki yaklaşımının da önemli olduğunu vurguladı.

AŞI EKİPLERİ DAĞ BAYIR AŞI YAPTI

Vatandaşın duyarlı davranmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Akbıyık, "Mobil aşı ekiplerimiz Hakkari'nin her yerinde aşı yapmak için gayret gösteriyor. Ekiplerimiz, yaylalarda, yollarda, köylerde fedakarca bu çalışmaları yürütüyor. Ekiplerimizin sayısını, hastanelerdeki aşı odaları sayılarını artırdık ve böylelikle mavi kategoriye geçtik. İnşallah mavide kalacağız. Koronavirüs ile mücadelemizi de aksatmayacağız. Maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edeceğiz. Çünkü diğer taraftan vaka sayıları da artıyor. O yüzden herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Emeği geçen herkese, özellikle sağlık ekiplerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.