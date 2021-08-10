Hatice Çelikörs son yolculuğuna uğurlandı

Meydana gelen kazada ölen Hatice Çelikörs'ün eşi Ahmet Çelikörs ise, kazada ağır yaralanırken, Balıkesir'de hastanede tedavi altında bulunuyor.

Türkiye Taşkömürleri Kurumuna bağlı Kozlu Müessesinde Plan Bürosundan emekli olan Cengiz Çelikörs'ün eşi ile birlikte Dikili'de bulunan evlerine tatile gittikleri öğrenildi.

Cenaze namazı öncesi gazetecilere konuşan Hatice Çelikörs'ün oğlu Ahmet Çelikörs, "Babam Cengiz Çelikörs şuanda geçirmiş olduğu trafik kazasından dolayı Balıkesir Tıp Fakültesi Hastanesinde ağır yaralı olarak tedavi görmeye devam ediyor. Aile olarak üzüntü içerisindeyiz. Annemizi kaybettik babamız hastanede tedavi görüyor. Artık babamız iyileşince o bize biz ona sığınacağız ve acımızı bir nebzede olsa dindirmeye çalışacağız. Annem ve babam yazlıklarına tatile giderken bu üzücü olayla karşılaştık. Allah hepimize sabır ve güç versin" dedi.

Cenaze namazına, Hatice Çelikörs'ün ailesi ve yakınları ile sevenleri katıldı.