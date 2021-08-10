Müslüman aleminin yıl başı kabul edilen Muharrem ayı bugün başladı. Bugün Hicri yılbaşı olması dolayısıyla pek çok vatandaş Hicri yılbaşı kutlama mesajları hakkında araştırma yapıyor. Resimli, dualı, kısa ve uzun seçeneklerle Muharrem ayı kutlama mesajları; sosyal medyada bugünün en çok paylaşılan içerikleri arasında yer alıyor. İşte en güzel Muharrem ayı mesajları ve Hicri yılbaşı kutlama sözleri.
EN GÜZEL, HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI 2021
Allah bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.
Yeni hicri yılda ümmeti Muhammed'in üstündeki ağırlığın kalkmasını nasip et ALLAH'ım. Yeni yılınız kutlu olsun.
Rabbim, tüm İslam Alemine, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!
Hicri Yılbaşının en sevindirici müjdeler, en tatlı sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşını bütün insanlara umut saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.
Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara.
Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.
RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun.
Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.
Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!
Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.
Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.
Yüce Rabbim hayalini kurduklarınızı nasip etsin. Hicri yılbaşı mübarek olsun...
Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…
Hicri Yılbaşının en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.