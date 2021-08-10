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Giriş Tarihi: 10.8.2021 08:33 Son Güncelleme: 10.8.2021 08:41

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz
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