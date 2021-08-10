İnşaat çalışmaları 700 gün içerisinde tamamlanacak

2012 yılında yatırım programına alınmasına rağmen bir türlü yapılamayan Kırıkkale Huzurevinin inşaat çalışmaları yeniden hız kazanıyor. Projesi tamamlanan Huzurevi Kırıkkale merkeze yakınlığı ile bilinen Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesine yapılacak. İnşaat çalışması için İl Özel İdaresi ihaleye çıkmış durumda. 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan ihalenin ardından süreç hız kazanacak. İnşaat çalışmalarının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yer teslimi yapılarak başlanacağı, 700 günde inşaat çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.



100 YATAK KAPASİTELİ OLACAK

Kırıkkale 100 yataklı huzurevi inşaatı 12 bin metre karelik alan üzerine inşa edilecek. Kırıkkale Huzurevi Bodrum ve Zemin olmak üzere 3 kattan oluşacağı, toplam İnşaat alanın ise 10 bin 688 metre kare olması öngörülüyor. Güvenlik kulübesinin zemin katta olacağı ve 63,10 metre kareden oluşacağı bildirildi. İhalenin, Kırıkkale İl Özel İdaresi İhale Salonunda yapılacağı, ihaleye katılmak isteyen firmaların ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecekleri bildirildi. İnşaat çalışmalarının tamamlanarak Huzurevinin devreye alınmasıyla birlikte Kırıkkale'de önemli bir ihtiyaç daha giderilmiş olacak.