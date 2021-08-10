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Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:17 Son Güncelleme: 10.8.2021 09:17

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor, personel işçi alım şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvuru tarihleri - şartları 2021:

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor, personel işçi alım şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvuru tarihleri - şartları 2021:

İŞKUR TYP iş ilanları araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında her sene gerçekleştirilen alımlara ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu noktada ise "2021 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor, personel işçi alım şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplum yararına yapılacak olan bu çalışma özellikle istihdam alanında zorluk çeken vatandaşlar için olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. İşte İŞKUR TYP başvuru tarihleri, şartları ve konuyla ilgili tüm detaylar…

İŞKUR TYP başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar son dönemde araştırma konusu haline geldi. Gerek okullarda gerekse çeşitli kurumlarda Toplum Yararına Programlar kapsamında işçi alımları yapılıyordu. "2021 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor, personel işçi alım şartları nelerdir?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İŞKUR TYP başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar…

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İŞKUR TYP alımları için henüz açıklama gelmedi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

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KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

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İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor, personel işçi alım şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvuru tarihleri - şartları 2021:
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