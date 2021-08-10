İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu sonla bitti

İtalya'nın Milano kentine 1979 yılında çalışmak için giden Ordulu Osman Zerey, 4 yıl kaldığı şehirde İtalyan bir kadınla tanıştı. Bir erkek çocuk sahibi olan çiftin evliliği, Osman Zerey'in İtalyan polisi tarafından sınır dışı edilmesiyle son buldu. Oğlunu ve eşini geride bırakmak zorunda kalan Zerey, annesi tarafından kendisinden gizlenen çocuğu ile iletişime geçmek istese de İtalyan eşi buna karşı çıktı. Oğlunu en son 1985 yılında gören Zerey'in yıllarca oğlunu aradı ama bulamadı.

BABASININ İNTERNETTEN ARAŞTIRDI

Annesi vefat ettikten sonra babasını aramaya başlayan Salvatore Napoli, fotoğraf albümü içerisinde babasının ismini ve fotoğrafını buldu. Napoli, sosyal medya üzerinden babasının ismi olan herkesi arkadaş olarak ekledi. Sonrasında kardeşi ile sosyal medyadan konuşarak babasına ulaşan Napoli, hemen uçak biletini alarak Türkiye'ye geldi.

36 YILLIK HASRET MUTLU SONLA BİTTİ

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yusuflu Mahallesi'nde oğlunu bekleyen Baba Osman Zerey'in evinde ise adeta bayram havası yaşandı. Oğlunu tüm eş dost ve akrabaları ile karşılayan Zerey oğluna uzun uzun sarılarak hasret gözyaşları döktü.

"36 YIL SONRA OĞLUMLA BULUŞTUM"

Oğlunu yıllardır aradığını belirten 65 yaşındaki baba Osman Zerey, "36 yıl sonra oğluma kavuştum. Çok mutluyum. Oğlum 36 yıl sonra İnternetten beni buldu. Türkiye'ye geldiğim günden bu zamana kadar geçen sürede onu çok aradım ama bulamadım. Şükürler olsun oğlum 36 yıl sonra beni buldu. 1979 yılında İtalya'ya çalışmak için gitmiştim. Oğlumun annesiyle tanıştım, evlenmek üzereydik ama evlenemedik, 1985 yılında Türkiye'ye sınır dışı edilerek Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Oğlumu orada bıraktığımda henüz 2 yaşındaydı. Daha sonra oğlumu hiç görmedim. Annesi de ona beni babasının olduğunu söylememişti." dedi.

"OĞLUMU ASLA BIRAKMAM"

Oğlumu ilk gördüğümde kendimi kaybettim, ağlamaya başladım diyen Zerey, "Ben oğlumdan ayrı geçirdiğim zamanalar da hiç rahat uyumadım. Geceler boyu onu düşündüm. Oğluma 36 yıl sonra kavuştum. Ömrüm var olduğu sürece oğlumu asla bırakmam, bir oğlum iki kızım vardı iki oğlum oldum." dedi.

"BABAMA YILLAR SONRA KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Babasının, Türk olduğunu bildiğini ve annesi vefat ettikten sonra daha sık onu aradığını anlatan Salvatore Napoli ise "Anneme her sorduğumda bana kendisinden hiç bahsetmiyordu. Annem öldükten sonra babamı aramaya başladım. Uzun zamandır babamı arıyordum. İnternet üzerinden soy ismi Zerey olan herkesi eklemeye ve araştırmaya başladım. Sonrasında ise bir fotoğraf buldum ve bu sayede babama ulaşabildim. Annem hiç babamdan bahsetmiyor hemen konuyu kapatıyordu. Ne adını ne kim olduğunu bilmiyordum. Sadece babamın Türk olduğunu biliyordum. Babamı bulduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde elbette İtalya'ya döneceğim ama sık sık Türkiye'ye de gelirim. Kardeşlerimle de tanıştığım için çok mutlu oldum. Kendisine torununu getirerek de sürpriz yaptım." diye konuştu.