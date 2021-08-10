Kaçak sigaraya geçit yok

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve sahiplerine ait bir dağıtım aracında yapıla aramada

33 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan F.K., H.K. ve İ.Ö isimli 3 şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlem başlatıldı.