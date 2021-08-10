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Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:27

Kaçak sigaraya geçit yok

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kaçak sigaraya geçit yok

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda bir depo ve dağıtım yapan araçta yapılan aramada 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kaçak sigara bulunduğu belirlenen bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve sahiplerine ait bir dağıtım aracında yapıla aramada

33 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan F.K., H.K. ve İ.Ö isimli 3 şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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Kaçak sigaraya geçit yok
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