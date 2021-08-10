Kandıra sahillerine Bir mavi bayrak daha

Kocaeli Büyükşehir Belediyes, hayata geçirdiği çalışmalarla Kandıra Kovanağzı Plajı'na 'Mavi Bayrak' asmayı başardı. 7. Mavi Bayrak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımıyla Kovanağzı Plajı'nda dalgalanmaya başladı.

33 KRİTER MAVİ BAYRAK

Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği çevre yatırımları, kentin plajlarını da bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Kocaeli'de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için yapılan çalışmalar kapsamında kentteki mavi bayrak sayısı 7'ye yükseldi. Merkezi Danimarka'nın Kopenhag kentinde bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın belirttiği 33 kriter tamamlanarak, Kandıra ilçesinde bulunan Kovanağzı Plajı da Mavi Bayrak alan plajlar arasında yerini aldı.

KOVANAĞZI PLAJI

Kovağzı Halk Plaj'ında gerçekleştirilen törene Marmara Belediye Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, il, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"MAVİ BAYRAKLI PLAJLARIMIZIN SAYISI ARTIYOR"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan konuşmasında; "Kandıramız Kocaeli'nin yaz turizmi açısından en önemli şehri. İlçemizdeki plajlarımızda yazın vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Bu plajlarımız 5 Mavi Bayraklıydı. Bugün 6. Mavi Bayrağımızı almanın gururunu yaşıyoruz. Artık Kovanağzı Plajımız da ilçemizin 6. , şehrimizin 7. Mavi Bayrağı dalgalanacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu mavi bayraklarının sayısının artmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"7. MAVİ BAYRAĞIMIZ ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kocaeli'nin yeşil bir şehir olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Son zamanda çıkan yangınlar bunun göstergesi. Biz çevreyle barışık yaşamalıyız. Doğayla uyum içerisinde yaşamalıyız. Medeniyet inşaat ediyoruz diye çevreye zarar veremeyiz. Çevre konusuna önemli bir hassasiyet göstermeliyiz. Sıfır atık anlayışını benimsemeliyiz" dedi.

"TEK BİR DAMLA SU ARITILMADAN İZMİT KÖRFEZİ'NE BOŞALTILMAYACAK"

İzmit Körfezi'nin çevresini arıtma tesisleriyle donattıklarının altını çizen Başkan Büyükakın" Önümüzdeki yatırım planında İleri Biyolojik Arıtma Tesisi var. Tek bir damla su arıtılmadan İzmit Körfezi'ne boşaltılmayacak. Bu çevre yatırımlarımız bize başarıyı getiriyor. En yeni örneği aldığımız bu mavi bayrak. Kandıra'nın 6. , Kocaeli'nin 7. Bayrağını bugün alıyoruz. Bu Mavi Bayrak 33 kriterini dikkatine alınarak yapılan çalışmanın ödülü. Bunları korumak için çalışıyoruz. Mavi Bayrak sayısının arttırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. 7. Mavi bayrağımız Kocaeli'mize hayırlı olsun" dedi.

MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Konuşmaların ardından Marmara Belediye Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyelerinin katılımıyla Mavi Bayrak Kovanağzı Plajı'nda dalgalanmaya başladı.

7. MAVİ BAYRAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlk Mavi Bayrağını 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü Mavi Bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 yılında ise beşinci Mavi Bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. 2019 yılında ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı Mavi Bayrak aldı. Böylece Kocaeli'de Mavi Bayraklı plajların sayısı 6'ya yükselmişti. Kocaeli'ne son olarak 7. Mavi Bayrağı Kandıra Kovanağzı Plajı aldı.