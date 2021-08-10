Karabük’te sağanak sonrası evleri su bastı, yollar kapandı

Karabük ve Safranbolu ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Suyla kaplanan yollar sürücüleri tehlikeye atarak zor anlar yaşattı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken sağanak yağmur su baskınlarına da sebep oldu. Bazı ev ve işyerlerinin bodrum katları su altında kaldı. Ev ve araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan kent merkezinde bulunan alt geçit yağmur sonrası göle dönmesi sonucu trafiğe kapatıldı.