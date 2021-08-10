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Giriş Tarihi: 11.8.2021 05:10

Karabük’te yağış hayatı olumsuz etkiledi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te yağış hayatı olumsuz etkiledi

Karabük’te gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar göle dönen yolda mahsur kalırken, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Ekipler şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Karabük il merkezi ile Safranbolu ilçesinde gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük Safranbolu Karayolu Kireç kuyusu mevkii ile Yeşilmahalle mevkiinde yollar göle döndü. Özellikle kireç kuyusu mevkiinde bazı araçlar biriken suların içinden geçmek isterken yolda kaldılar. Yeşilmahalle mevkiinde de alt yapının yetersiz kalması sonucu yollarda su birikintisinin olması nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarındaki kömürlükler su ile doldu. Su baskınlarında şu ana kadar bir mal kaybı olmadığı, belediye görevlilerince suların boşaltılmaya başlanıldığı belirtildi.

HER YAĞMUR DA AYNI MANZARA

Karabük Zonguldak caddesinde bulunan alt geçitte de bu yağmurda da manzara değişmedi. Her yağan sağanak yağışta da olduğu gibi alt geçit su ile doldu. Trafik ekipleri ise alt geçidini araç trafiğine kapatırken, ekipler suyu boşaltmak için çalışma başlattı

Yetkililer Karabük'te metrekareye 30 kilogram, Safranbolu ilçesinde ise 35 kilogram yağmur düştüğünü, yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirttiler.

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Karabük’te yağış hayatı olumsuz etkiledi
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