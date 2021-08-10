Karabük’te yağış hayatı olumsuz etkiledi

Karabük il merkezi ile Safranbolu ilçesinde gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük Safranbolu Karayolu Kireç kuyusu mevkii ile Yeşilmahalle mevkiinde yollar göle döndü. Özellikle kireç kuyusu mevkiinde bazı araçlar biriken suların içinden geçmek isterken yolda kaldılar. Yeşilmahalle mevkiinde de alt yapının yetersiz kalması sonucu yollarda su birikintisinin olması nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarındaki kömürlükler su ile doldu. Su baskınlarında şu ana kadar bir mal kaybı olmadığı, belediye görevlilerince suların boşaltılmaya başlanıldığı belirtildi.
HER YAĞMUR DA AYNI MANZARA
Karabük Zonguldak caddesinde bulunan alt geçitte de bu yağmurda da manzara değişmedi. Her yağan sağanak yağışta da olduğu gibi alt geçit su ile doldu. Trafik ekipleri ise alt geçidini araç trafiğine kapatırken, ekipler suyu boşaltmak için çalışma başlattı
Yetkililer Karabük'te metrekareye 30 kilogram, Safranbolu ilçesinde ise 35 kilogram yağmur düştüğünü, yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirttiler.