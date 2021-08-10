Karabük’te yağış hayatı olumsuz etkiledi

Karabük il merkezi ile Safranbolu ilçesinde gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük Safranbolu Karayolu Kireç kuyusu mevkii ile Yeşilmahalle mevkiinde yollar göle döndü. Özellikle kireç kuyusu mevkiinde bazı araçlar biriken suların içinden geçmek isterken yolda kaldılar. Yeşilmahalle mevkiinde de alt yapının yetersiz kalması sonucu yollarda su birikintisinin olması nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarındaki kömürlükler su ile doldu. Su baskınlarında şu ana kadar bir mal kaybı olmadığı, belediye görevlilerince suların boşaltılmaya başlanıldığı belirtildi.