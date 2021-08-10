Karadeniz’i sağanak ve sel vurdu

Rize
'de dün etkili olan sağanak yağışın ardından Çayeli ilçesi ve Muradiye
beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 7 kişi mahsur kaldı. Harekete geçen AFAD
ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarıldı. Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü.
Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kars
'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak bazı yerlerde sele neden oldu. Kağızman
ilçesi Dibekkaya köyünde dere kenarında bulunan oğluna bakmaya giden 30 yaşındaki Meryem Nazik, aniden gelen sel suyuna kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan aramada Nazik'in cansız bedeni Dibekkaya köyünden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Akçay köyünde bulundu. Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde de etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bir TIR ve minibüs toprak altında kalırken, sürücüleri ise son anda kurtuldu. Can kaybının olmadığı heyelanda bazı araçlar hasar gördü. Ordu
'nun Ünye ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası Tabakhane deresi sel suları nedeniyle taştı.