Karaman’daki cani adliyeye sevk edildi: Bu soruya cevap vermedi!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI
Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı D.T., suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından D.T., polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye çıkarılışı sırasında gazetecilerin cinayeti neden işlediniz sorusuna cevap vermedi.
Zanlı D.T.'nin eşi ve çocuklarıyla devamlı olarak görüştükleri, olaydan kısa süre öncede eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesinin evine geldikleri, daha sonra çıkan tartışma sonucu olayı işlediği belirtildi.