Karantina ihlali yapan 16 kişiye idari ceza

Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli genelinde son bir hafta içerisinde koronavirüse karşı verilen mücadelede gerçekleştirilen denetim ve verilen hizmetlerle ilgili rakamlar açıklandı. Açıklamada 02 Ağustos ile 8 Ağustos arasında, Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 6 bin 192 kişinin talebi karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 5 bin 316 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği ifade edildi. Ayrıca gerçekleştirilen denetimlerde zorunlu karantina yasağını ihlal eden 16 kişiye idari işlem yapıldığı belirtildi.

62 BİN 15 KİŞİ SORGULANDI

Yine Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin, 9 bin 1 kez denetlendiği öğrenildi. Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde ise toplam 50 bin 430 araç kontrol edilirken, 62 bin 15 kişinin sorgulandığı açıklandı. Yine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 567 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

AŞI ÇAĞRISI TEKRARLANDI

Açıklamanın sonunda ise daha önce olduğu gibi yine vatandaşlara aşı olmaları çağırısında bulunularak şu ifadeler kullanıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymaları, Koronavirüs salgınına karşı en etkili silah olan Aşı'yı yaptırarak destek vermeleri en büyük beklenti."