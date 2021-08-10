Karısını bıçaklayan adamdan ilginç savunma! ’Portakal soyacaktım üzerine düştüm’

SAVCI "YARALAMA", MAHKEME "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" DEDİ

Bu rapora rağmen savcılık "yaralama" suçundan asliye ceza mahkemesine dava açsa da mahkeme "bu öldürmeye teşebbüstür" diyerek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Anne-kız bu olayın tasarlanarak yaptığını belirtse de Adem Özden, "bıçakla üzerine düştüm" savunmasını yineledi. Ama avukatı, "tasarlama yok, bir anda saplamıştır" dedi. Sanık Özden ise son sözünde "takdir mahkemenindir" diyerek tahliyesini istedi.