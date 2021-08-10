Katliam gibi kazadan emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı



Baba Özkan Özcan (50) ise böylesi talihsiz bir kaza yaşandığı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Kaza hakikaten çok büyük. Böyle bir faciayı, bu şekilde atlatmak bizim için çok büyük bir mucize. Allah ölenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara da acil şifalar diliyorum. Emniyet kemerinin takılı olması ve emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk tekrardan. Herkese de tavsiyem, özel araçlarda olsun, otobüslerde olsun mutlaka ve mutlaka emniyet kemerini taksınlar. Kemerin ne kadar önemli olduğunu bu olayı yaşayıp, görmüş olduk. Çünkü böyle bir faciadan, bu kadar küçük yaralarla kurtulmak hakikaten büyük bir mucize. Bizim özellikle çocuğumuza tembih etmemiz ve oturduğu yerin orta noktada olması, kemerin takılı olması bizim için çok önemliydi. İnşallah ilerleyen süreçlerde bir şey olmaz. Kızım sporla uğraşıyor. İzmit'te lisanslı olarak voleybol oynuyor. Spora devam etmesi için gerekli şekilde, gerekli işlerin yapılmasını da özellikle istirham ediyoruz. Balıkesir bölgesinde yaşanan bu kazadan dolayı Sayın Valimiz Hasan Şıldak başta olmak üzere, devlet erkanının bu kadar ilgilenmesine rağmen, otobüs şirketi yetkililerinin bu tür bir olayda insanların yanında olmamasını hayretlerle karşılıyorum. Gelip, 'Nasılsın?', 'Geçmiş olsun' bile dediklerini hatırlamıyorum. Bunun sebebi acaba nedir? Bu konunun araştırılmasını devlet büyüklerinden özellikle istirham ediyorum" dedi.

Elif Tuğba Özcan (16) da, ablasının otobüsten mucizevi bir şekilde çıktığını ve Allah'ın o'nu kendilerine bağışladığını söyledi.