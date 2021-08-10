Kayseri Hayvanat Bahçesi, yeni minik üyeleri ile şenlendi

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 160 türde bin 450'yi aşkın hayvana a ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde aslan, kurt, geyik gibi hayvanların yavrulamasının sevinci yaşanıyor. Nisan ayında doğan 3 aslanın ardından, bir hafta önce iki aslan daha dünyaya gözlerini açtı.

YAVRU ASLANLAR MASKOT OLDULAR

Geçtiğimiz hafta yeni doğan iki aslan yavrusu, kimseyi yanına yaklaştırmayan anneleri tarafından gözü gibi bakılırken, 25 Nisan'da doğan üç aslan ise Hayvanat Bahçesi'nin maskotu oldular. Bakıcıları tarafından zaman zaman bahçeye çıkarılan yavru aslanlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

39 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 2021 yılında doğan 5 aslan, 8 kurt, 1 kızıl geyik, 2 ala geyik, 1 lama, 1 kamerun, 4 dağ keçisi, 10 siyah cüce keçisi, 1 yerli koyun, 1 merinos, 1 midilli, 1 babun ve 3 Jako papağanı olmak üzere 39 yavru hayvan dünyaya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri ziyaretçilerinde gözdesi oldu. Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğan üyelerin muayeneleri ve bakımları yapılırken, uzman veterinerler tarafından düzenli kontrol ediliyor. Korona virüs tedbirleri de alınan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00- 19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.