Kayseri İtfaiyesi, Milas’ta termik santrali koruyor

Türkiye genelinde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas bölgeleri dışında devam eden bir yangın kalmazken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 19 kişilik ekip, Milas bölgesinde canla başla mücadelesini sürdürüyor. Kayseri itfaiyesinin fedakâr ekipleri, bir taraftan söndürülen orman yangını çalışmalarında soğutma işlemlerine katkı sağlarken, bir taraftan da Kemerköy Termik Santrali bölgesini koruma altında tutuyor.

KAYSERİ İTFAİYESİ, BAKAN DÖNMEZ'İ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan başkanlığındaki ekip, Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bölgedeki yangınla mücadele, soğutma ve söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Dönmez, orman yangınları ile mücadele eden tüm ekibe teşekkürlerini ederek kolaylıklar diledi.

YABAN DOMUZLARINI DA KURTARDILAR

Kayseri itfaiyesi, bölgedeki vatandaşların yanı sıra yangında tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını da korumaya ve kurtarmaya devam ediyor. Ekiplerin yangın soğutma çalışmaları sırasında ormanlık alanda yaban domuzlarının bulunduğu alana su tutarak, onların da kurtulması için çalıştığı anlar amatör kameralara yansıdı.

ANTALYA EKİBİ GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Ayrıca Antalya'ya giden 2 araç, 8 kişilik ekip de Manavgat ilçesi Gündoğmuş bölgesindeki yangınları tamamen söndürmesine katkı sağlayıp, görevlerini başarıyla tamamlayarak Kayseri'ye dönüş yaptı.