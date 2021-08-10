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Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:25

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: Bir otomobilden 863 parça tarihi eser çıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tarihi eser operasyonu: Bir otomobilden 863 parça tarihi eser çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  Kocasinan İlçesinde bir otomobile düzenledikleri operasyonda 851 tarihi Roma  ve Bizans sikkesi ile 12 tarihi obje ele geçirdi.

Tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmayan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Y.B'yi takibe aldı. Jandarmanın bir süre takip ettiği Y.B, daha sonra durdurularak otomobilinde arama yapıldı. Jandarma ekipleri araçta 851 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile 12 tarihi obje buldu. El konulan tarihi objeler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken Y.B ise tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Y.B Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: Bir otomobilden 863 parça tarihi eser çıktı
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