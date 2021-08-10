Kayseri’de tarihi eser operasyonu: Bir otomobilden 863 parça tarihi eser çıktı

Tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmayan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Y.B'yi takibe aldı. Jandarmanın bir süre takip ettiği Y.B, daha sonra durdurularak otomobilinde arama yapıldı. Jandarma ekipleri araçta 851 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile 12 tarihi obje buldu. El konulan tarihi objeler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken Y.B ise tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Y.B Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.