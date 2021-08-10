Kazada ölen 8 kişi akraba çıktı

İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde önceki gün Hamza Baba Türbesi ziyaretinden dönerken meydana gelen kazada ölen şoför İlhan Suay
(55) ile Gönül Özcan
(60), Elif Karadağ (57), Neriman Onuş (51), Ümmühan Kandemir (50), Sude Onuş (11), Remzi Kandemir (7) ve Dudu Özcan'ın (8) akraba oldukları ortaya çıktı. 2'si ağır 13 kişinin de yaralandığı kazada minibüsün virajı alamayınca yandaki toprak bölüme inip savrulduğu ve takla atarak ağaçta asılı kaldığı belirlendi. Grubun, Almanya'dan gelen bir akrabalarının kurban adağını yerine getirmek için türbeye gittiği öğrenildi.
KAZALARDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
TEKIRDAĞ'IN Marmara Ereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan Bülent Dikerler'in (50) kullandığı servis minibüsü Nursel Yeşildağ
'ın (60) kullandığı otomobile çarptı. Nursel Yeşildağ ve eşi öldü, 4 kişi yaralandı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Halil Yüksel Baydar'ın (60), emniyet şeridine çektiği otomobile, İsa Çiftçi (22) otomobiliyle çarptı. Baydar'ın eşi Gülay Baydar'ın (59) öldü 7 kişi yaralandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü Ü.İ. (23) Ordu'nun Gölköy ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki Güleser Kaya (50) öldü. Bursa'da ve Kırklareli'ndeki motosiklet kazalarında iki kişi öldü. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Hüseyin Ak (60), Mersin'in Meçitli ilçesinde ise Murat Ustalar (53) traktörün altında kalarak can verdi. Denizli'nin Buldan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise iki kazada iki kişi öldü.